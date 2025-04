Tudor, pronto intervento Juve! Se tre indizi fanno una prova...

Se tre indizi fanno una prova, l’assassino di questa stagione bianconera è Thiago Motta. Ma il calcio non è un giallo di Agatha Christie, quindi: calma. Anche se non si era mai vista la Juventus tiranneggiare così una partita, mordendola dal primo minuto e collezionando 18 tiri nei primi 39 minuti, due dei quali sono diventati gol. Facile con il Lecce, si dirà. Ma proprio contro il Lecce, a inizio dicembre, erano emersi i limiti di una squadra incapace di chiudere le partite e di imporre la sua superiorità tecnica: era finita 1-1, ennesimo pareggino di una Juventus confusa che inseguiva le idee di Motta senza punti di riferimento. Insomma, non è banale battere il Lecce in un’annata come quella attuale per i bianconeri che, 28 giorni fa, venivano presi a schiaffi dalla Fiorentina senza avere la minima reazione atletica, agonistica ed emotiva. Comunque vadano i risultati di oggi, la Juventus si è rimessa al quarto posto e sta ritrovando sicurezza in se stessa come squadra, cioè la capacità di mettere in campo la consapevolezza di essere più forte di certi avversari.