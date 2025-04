Bernardo Brogi, dal disastro del Franchi a Juve-Lecce con Tuttosport: "Giornata straordinaria!"

Se di fronte al gol lampo di Koopmeiners - vuoi per un po’ di scaramanzia, vuoi perché il match era davvero iniziato da pochi istanti - l’esultanza è stata contenuta, al raddoppio di Yildiz non ci ha capito più nulla. Non è la prima volta che Bernardo Brogi percorre quei 485 chilometri che separano Siena da Torino per venire a vedere la Juventus. Ma il match di ieri sera vinto dai bianconeri con il Lecce, probabilmente, non se lo scorderà mai. Lui, che fin da piccolo ha promesso amore eterno a due colori: il giallorosso della Contrada del Valdimontone, il quartiere in cui è cresciuto tra un palio e l’altro; e il bianconero della Juventus. La squadra del suo babbo e dei suoi cugini maggiori. Sono stati loro a iniziarlo al calcio invitandolo a casa la domenica per sostenere la Vecchia Signora in quel decennio di successi che portano le firme di Conte, Allegri e Sarri.