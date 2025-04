Juve in campo con Bremer per Musetti-Alcaraz: il gesto per la finale

La Juve si sveglia in questa domenica delle Palme, quella che precede la Pasqua, con tantissimi sorrisi e tre punti importantissimi in tasca. I bianconeri sono balzati al terzo posto momentaneamente, ma a colpire è l'atteggiamento della squadra in campo: deciso, leggero e, soprattutto, viene esaltato il gruppo. Diversi i cambiamenti di Tudor rispetto al predecessore, in particolare la voglia in campo di aiutarsi. Insomma, ha riportato quel tocco di juventinità un po' scemato nei mesi scorsi. Il 2-1 al Cagliari è stato il secondo successo interno , dopo quello con il Genoa , e diversi giocatori hanno esultato sui social e c'è anche chi ha voluto mandare un messaggio a Musetti , in campo nella finale di Montecarlo contro Alcaraz in questa domenica 13 aprile.

La Juve esulta sui social

Diversi i messaggi sui social dei giocatori della Juventus e in gran parte da chi ha giocato all'Allianz ed è stato decisivo, come Koopmeiners. L'olandese è tornato al gol in bianconero e ha fornito una prestazione positiva: "Possiamo crescere ancora! Tre punti molto importanti" con l'emoji dei cuori bianconeri. Tantissimi i commenti al post di tifosi contenti di vederlo finalmente sotto queste vesti. Una bella iniezione di fiducia per lui e la squadra. Ma non è finita qui. Anche i portieri Pinsoglio e Di Gregorio hanno scritto su Instagram: "Fino alla fine" con l'hashtag 'dai un po' eh' per Carlo e "tre punti molto importanti, ora testa alla prossima" per l'ex Monza.

Non poteva certo mancare anche il messaggio di capitan Locatelli: "Vittoria molto importante a Casa nostra. Fino alla fine". Seguito a ruota da Renato Veiga: "Vittoria importante! Fino alla fine". E anche Dusan Vlahovic, autore di due assist per Koopmeiners e Yildiz, anche se lui ha preferito far parlare le immagini. Infatti, ha pubblicato un post con un carosello di foto tra sorrisi ed esultanze con i cuori bianconeri a corredo. A chiudere anche Bremer ha voluto far sentire la sua vicinanza alla squadra postando la foto della Juventus con il risultatto finale e facendo una storia con l'emoji della forza. Il brasiliano, poi, ha scritto anche un bel messaggio a Musetti...