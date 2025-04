La Juventus Women torna alla vittoria: Godo e Cantore stendono la Roma

La Juventus Women fa suo il ritorno contro la Roma imponendosi in trasferta con il risultato di 1-2 nella gara valida per la sesta giornata della Poule Scudetto della Serie A Femminile . Dopo i passi falsi contro Inter e Fiorentina e il pareggio contro il Milan , le bianconere tornano alla vittoria portandosi a 52 punti in classifica . Il successo contro le giallorosse permette loro di consolidare il primato con ben dieci (momentanee) lunghezze di distanza dalle nerazzurre seconde.

Roma-Juventus Women 1-2, la cronaca della partita

Alla formazione bianconera bastano solo 9' dal fischio d'inizio per spazzare via i fantasmi delle recenti brutte prestazioni: ci pensa Godo a portare in vantaggio la Juventus sulla Roma. Passa qualche decina di minuti e al 31' Cantore sigla il doppio vantaggio per la Vecchia Signora. La ripresa si riapre percorrendo il copione del primo tempo, ma Giacinti all'83' accorcia le distanze per le giallorosse. La partita scivola via e il fischio finale cristalizza il punteggio sul 1-2 per le juventine.