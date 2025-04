"Motta, empatia persa e il talento di Tudor. Juve, a parte lui nessuno..."

«Tudor ha avuto un impatto molto positivo sulla Juve. È evidente la mano di Igor nella squadra. Lo si vede, chiaramente, nello spirito manifestato in campo dai giocatori: adesso si respira un’atmosfera diversa in casa bianconera. Tudor è stato davvero bravo nel mettere i calciatori nelle condizioni tecniche e tattiche giuste per rendere al meglio». Parola di Nicola Legrottaglie che al fianco dell’attuale tecnico bianconero ha giocato per 3 anni e mezzo tra Juve e Siena. L’ex dt della Samp conosce bene la Vecchia Signora in tutte le sue sfaccettature per aver indossato la maglia juventina in 154 gare tra il 2003 e il 2011.