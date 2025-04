Tudor in estate al posto di Motta: Juve, cosa sarebbe successo?

Cosa sarebbe successo se Igor Tudor fosse stato scelto in estate, al posto di Thiago Motta? È la domanda che riempie le chat dei tifosi della Juventus, tra rimpianto e sollievo, ora che la squadra e l’ambiente si godono la normalità di vittorie in casa contro il Genoa e il Lecce. Tra l’altro, l’ovvio fatto che non esista una risposta rende il dibattito affascinante. Dopodiché, se decidiamo che la cifra di Tudor è quella della “normalità”, per la quale si vincono le partite contro le “piccole” (soprattutto in casa), ci si può anche divertire e giocare con il calendario. E, quindi, ipotizzare che con Tudor in panchina la Juventus avrebbe vinto almeno 3 partite tra quelle in casa con Cagliari (1-1), Parma (2-2), Venezia (1-1) e quelle fuori casa contro l’Empoli (0-0) e Lecce (1-1); almeno una fra quelle in casa contro Bologna (2-2) e Fiorentina (2-2). Quindi almeno 8 punti in più.