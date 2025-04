Tudor, retroscena sul ritardo dopo Juve-Lecce: che ha detto ai giocatori

Juve, Tudor lavora sulle palle inattive

Tudor avrà parlato in privato con chi di dovere e certi discorsi non vanno fatti in pubblico, ma è ovvio che il riferimento fosse a Weah, Cambiaso, Conceiçao e Kolo Muani, dato che Savona è entrato nel recupero, con pochi minuti ancora da disputare. Tudor ha visto poca consistenza e scarsa carica. In particolare Chico e Kolo sono apparsi molto distanti così come distante dalla Juventus sembra in questo momento il loro futuro, considerando le complicate condizioni contrattuali: il tecnico fa leva sulle motivazioni che, al netto degli obiettivi di classifica, possono dare solo il voler dimostrare di poter stare ai massimi livelli e l’orgoglio personale. Igor proverà a recuperarli, perché ora più che mai ha bisogno di tutti per il rush finale. E ha già cominciato a lavorare su un aspetto che sta dando qualche grattacapo di troppo sotto il profilo tecnico-tattico: le palle inattive. La Juventus ha preso gol da punizione contro il Lecce sul colpo di testa vincente di Baschirotto, una situazione che si era già vista nel turno precedente all’Olimpico sulla rete romanista firmata da Shomurodov. Piazzarsi a zona sui calci da fermo non si sta rivelando la migliore soluzione: troppo spesso i movimenti di chi attacca mettono in difficoltà chi deve difendere. E nell’indecisione i bianconeri troppo spesso si perdono l’uomo che poi va a colpire: un difetto di fabbrica sul quale il tecnico croato è pronto a porre rimedio in settimana, per evitare sorprese a Parma, in un’altra partita in cui i tre punti saranno necessari per consolidare le posizioni da Champions.