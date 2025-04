Yildiz, non c'entra solo il ruolo: la cura Tudor muove anche il mercato

Sarà per quell’aria matura di chi è cresciuto in fretta, accollandosi responsabilità anziché dribblarle. Sarà per le 76 presenze in prima squadra sul curriculum o per quell’iconico 10 già appiccicato sulla schiena. Sarà per questo o per quello, ma a volte ci si sorprendere nel consultare la carta d’identità di Kenan Yildiz. Perché ci si accorge, all’improvviso, che l’enfant prodige della Juventus ha appena 19 anni. Ecco, chi ha bene a mente la data di nascita del talento turco è invece Igor Tudor. Che, appena messo piede alla Continassa, come per i suoi compagni e più che per i suoi compagni, ha cercato di restituire subito certezze al classe 2005. Per fissare nuovi punti di riferimento nel suo orizzonte, per metterlo il più possibile a proprio agio in campo. Missione tendenzialmente compiuta, anche se tre sole partite non fan primavera. Ma nelle tre partite in questione, fruttate sette punti nella lunga volata Champions, il ragazzo di Ratisbona si è riscoperto grande protagonista, dispensando giocate e strappando applausi, oltre a mettere a referto due reti pesanti come macigni.