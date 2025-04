Juve, sei in Champions se ci resti: i calcoli a sei giornate dalla fine

Pari tra Lazio e Roma: la Juve sorride

Il derby della capitale, nella serata di ieri, è invece finito in parità: le squadre di Baroni e Ranieri si sono divise la posta e non poteva esserci risultato migliore per la Juventus, che allunga di due punti su entrambi, tenendoli così a bada. Adesso la Juventus ha altre due giornate consecutive in cui provare a scavare un solco sulle inseguitrici: a Parma e in casa contro il Monza, quasi retrocesso, Locatelli e compagni contano di fare bottino pieno per tagliare il traguardo dei 65 punti in classifica. A quel punto, a quattro giornate dalla fine, ne servirebbero altri cinque per raggiungere quota 70, che dovrebbe consentire l’accesso alla prossima Champions. Quattro turni che racchiudono le maggiori insidie con la doppia trasferta a Bologna e all’Olimpico contro la Lazio. Per questo motivo la Juventus deve non soltanto consolidare ma cercare di aumentare il distacco da emiliani e biancocelesti in modo da non poter essere raggiunta anche in caso di sconfitta. Pure le altre squadre però devono affrontare gli scontri diretti - per esempio la Lazio va a San Siro contro l’Inter alla penultima giornata - che possono togliere punti alla concorrenza, ma la Juventus deve correre su se stessa e sapersi gestire, padrona del proprio destino.