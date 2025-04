"Scossa Juve, Tudor sembra Inzaghi!": tutti contro l'atipico Motta in tv

La corsa Champions si fa sempre più fitta con tante squadre in pochissimi punti. La vittoria dell' Atalanta sul Bologna ha aperto un leggero divario tra il terzo e il quinto posto, considerando anche il calendario difficile dei rossoblù da qui alla fine. La Juventus ha recuperato una posizione dopo la vittoria sul Lecce e ora ha davanti le sfide con Parma e Monza, sulla carta più agevoli per cercare di dare continuità ai risultati positivi con l'arrivo di Tudor (7 punti, due vittorie e un pari). Dietro rallentano ma anche Lazio , con 56 punti (a meno tre dai bianconeri) e Roma a 54 possono provare a rientrare in corsa. Leggermente più staccate Fiorentina e Milan dal discorso ma con sei giornate da giocare tutto è ancora possibile. Per questo il dibattito s'infiamma, soprattutto sulle possibilità dei bianconeri dopo il cambio positivo in panchina.

Juve, conferma Tudor e futuro

A Sky Calcio Club hanno parlato soprattutto di Tudor e del suo futuro in base agli ultimi risultati: "Se raggiunge l’obiettivo diventa difficile mandarlo via a meno che non ci sia una grande alternativa. Per esempio Antonio Conte o un nome così grande ma sennò perché dovrebbe essere messo in discussione" ha sottolinato Montolivo. Sul cambio di panchina si è espresso anche Marchegiani: "È un modo di giocare diverso ma se tu cambi allenatore, per provare a cambiare la stagione è normale che prendi un allenatore che ha idee diverse e che cerca di sfruttare giocatori in maniera diversa". Bergomi ha puntato sui bianconeri per la corsa alla Champions: "Ormai ci sono squadre che fanno dei bei primi tempi ma poi le avversarie sono tutte ben organizzate, cambiano e devi saper soffrire. Penso che la Juve possa qualificarsi perché ha partite che se approccia come col Lecce, le vinci. Con questa umiltà, le partite che deve vincere la Juve, le vincerà. Quella di Yildiz è stata bellissima come azione".