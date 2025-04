Stadium, non solo Juve: un tifoso speciale svela la clamorosa novità

L'ormai ex Juventus Stadium , oggi Allianz, si avvia verso le 14 candeline. Ne è passato di tempo dall'inaugurazione in grande stile: da Boniperti a Del Piero, la parata di stelle, la panchina a ricordare la nascita della Vecchia Signora. Da quel giorno sul quel campo, unico superstite del fu Stadio Delle Alpi, di partite se ne sono giocate, quanti trofei alzati nel cielo di Torino . Quante soddisfazioni dal punto di vista calcistico che ha restituito l'impianto ultra-moderno che però, a quanto pare, vestirà anche una maglia ben diversa. La struttura è pronta per ospitare anche dei concerti e alcuni sono già in programma.

Lo Stadium in musica: ecco gli eventi in programma

Appassionati di musica e tifosi della Juventus? Ora le due passioni possono combaciare: è delle ultime ore la notizia di un concerto di Eros Ramazzotti in programma per il 27 giugno 2026 presso l'impianto biaconero, tappa che ricadrebbe nel suo tour. Sarà il cantante italiano, peraltro juventino sfegatato, a inaugurare la nuova veste dello stadio che si apre quindi a eventi extracalcistici. Una novità che era stata ventilata da Francesco Gianello, Facilities Management Director della Juventus e Presidente di Essma (European Stadium and Safety Management Association) giusto qualche settimana fa: "Stiamo ragionando anche sulla possibilità di fare concerti, ovviamente dobbiamo capire bene sia come posizionare il palco sia come gestire l’accesso dei mezzi. Il campo negli ultimi anni è stato un tema fondamentale per noi ed eventi con il pubblico presuppongono l’utilizzo del manto erboso, il che limita parecchio la finestra temporale a disposizione".

