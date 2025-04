Locatelli e Thuram alla riscossa: così Tudor ha riacceso regia e motore

TORINO - Non è solo una questione di apparenza, è proprio un discorso di appartenenza. In un momento in cui i modelli identitari - specialmente nel calcio - latitano e per i motivi più disparati, il fatto che alla guida della Juventus ci sia una faccia pulita come quella di Manuel Locatelli un po' conforta tutti i tifosi. I quali, dalle prime titubanze di anni in cui non avevano rivisto l'incursore a doppia mandata di Sassuolo e Nazionale, adesso per Loca hanno un posto speciale nel cuore, ancor più in questo periodo di forte, fortissima, ricostruzione. Del resto, di simboli bianconeri ne sono rimasti davvero in pochi, e Manuel ha raccolto l'eredità di Danilo, da cui ha imparato a custodire gelosamente i segreti dello spogliatoio. A esserci con i fatti, e - quando serve - pure con le parole.