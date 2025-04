Allenamento Juve, c'è un ospite speciale: come stanno McKennie e Koopmeiners

La Juventus continua il lavoro, dopo aver ripreso gli allenamenti all'indomani del giorno di pausa, in vista del match contro il Parma in programma lunedì alle 20:45. I bianconeri, impegnati alla Continassa agli oridni di Tudor hanno ricevuto la visita di Massimo Mauro . L'ex calciatore è stato al quartier generale bianconero e ha scattato una fotografia insieme all'amministratore delegato, Maurizio Scanavino , proprio sotto alla scritta dedicata a Gianluca Vialli : " Il lavoro di squadra vince ", onorando così la memoria della bandiera bianconera scomparsa nel gennaio 2023 dopo una lunga lotta contro un tumore al pancreas.

Verso Parma-Juventus, diversi i giocatori "acciaccati"

L'allenatore della Vecchia Signora, concluso l'incontro con l'ex Mauro, si è ritrovato a gestire diversi giocatori usciti acciaccati dalle ultime fatiche di campionato: oltre a Mbangula e Perin, già out nella sfida contro il Lecce, hanno lavorato con un programma personalizzato anche McKennie e Koopmeiners, usciti con qualche noia dall'ultima gara di campionato. I quattro giocatori verranno valutati dallo staff medico nel corso della settimana per capire se potranno recuperare in vista della trasferta di Parma di lunedì sera alle 20:45.

