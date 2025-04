Tesoretto Juve, il riscatto è servito! Tutti i ricavi dai prestiti e chi torna

La Juventus è al lavoro per preparare la sfida con il Parma e i pensieri di Tudor sono tutti rivolti a queste ultime gare di campionato per cercare di centrare l'obiettivo richiesto, ovvero il quarto posto. Con la Champions League anche le idee sul mercato dei bianconeri potrebbero essere confermate con innesti mirati e importanti per continuare a far crescere il nuovo progetto. Giugno, però, è ancora lontano ma intanto c'è da fare i primi pensieri su quei giocatori che potrebbero essere confermati, i dubbi e le possibili novità, non solo per quelli attualmente in rosa ma anche per chi in questa stagione è andato a cercare fortuna altrove. Sono ben undici i ragazzi mandati in prestito e c'è da capire chi di loro verrà riscattato dal club e chi, invece, tornerà a Vinovo per capire il suo nuovo futuro.