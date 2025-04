Veiga, il Chelsea fissa il prezzo ma la Juve ha un'idea per trattenerlo

TORINO - È ancora presto per tracciare rotte ai confini del mondo. La Juve , seppur speranzosa visti i tangibili effetti della mano Tudor , continua a navigare a vista . Troppe le variabili che potrebbero orientare le scelte future della società : dalla qualificazione in Champions - obiettivo da centrare senza se e senza ma per scongiurare l’ennesima rivoluzione tecnica (in ballo 60 milioni) - al prossimo Mondiale per club, che potrebbe portare nelle casse della Vecchia Signora fino a 117 milioni di euro. Ci vuole pazienza , dunque, ma anche un filo di progettualità, ecco perché la Juventus sta studiando una pista per poter quantomeno prolungare la permanenza di Renato Veiga a Torino.

Veiga, il nuovo muro Juve

Il centrale portoghese, arrivato a gennaio in prestito dal Chelsea per 4 milioni (+1.5 di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi) si è rivelata l’operazione più azzeccata del mercato invernale dei bianconeri. Fin dalle prime uscite con Motta, Veiga ha mostrato un bagaglio tecnico incompatibile con quello degli altri compagni di reparto: oltre ai convenzionali compiti difensivi, l’ex Basilea sa come rendersi utile in fase di impostazione. Con le sue imbucate, la Juve riesce spesso a innescare le ripartenze degli esterni guadagnando tempi di gioco. Maresca, non a caso, stravede per lui, e se ha acconsentito al suo prestito in bianconero è solo per via di un momentaneo sovraffollamento nel reparto arretrato dei Blues. Il tecnico italiano non ha intenzione di privarsene. Anzi, sperava proprio che a Torino Veiga trovasse minuti e certezze in vista della prossima stagione in Premier League, ed è per questo che ha chiesto al club londinese di non inserire nell’operazione con la Juventus un possibile diritto di riscatto.