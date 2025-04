Parma-Juve, gioventù ribelle in campo e in panchina: perché è una sfida unica

Juve, i giovani non bastano

Perché non basta puntare sui giovani, bisogna anche saperli scegliere bene. In Emilia ci stanno riuscendo e forse per questo hanno osato pure in panchina, puntando sul debuttante Cristian Chivu al posto di Pecchia. Una mossa che per ora ha pagato come testimoniano alcuni risultati brillanti tra cui il successo sul Bologna e i pareggi di prestigio contro Inter e Fiorentina. Pure la Vecchia Signora ha scommesso su un allenatore emergente, affidandosi a Igor Tudor per risollevarsi dopo la deludente gestione Motta. E se il buongiorno si vede dal mattino, dalle parti della Continassa hanno di che sorridere dopo i 7 punti nelle prime 3 gare col tecnico di Spalato al timone. Tudor ha rimesso al centro del progetto e soprattutto più vicino alla porta un giovanissimo potenziale top player, come Kenan Yildiz. Col classe 2005 che l’ha ripagato con le reti decisive contro Genoa e Lecce. In un paese come l’Italia poco propenso a credere nei giovani Parma e Juve rappresentano due piacevoli eccezioni.