Il trend Juve che ha indispettito Tudor: nove giorni per invertire la rotta

La Juve di Tudor cala nei secondi tempi

Un menù di sostanza, schietto e diretto com’è Tudor, in cui non ha trovato posto alcun “amuse bouches”. L’obiettivo principale, d’altronde, è quello di restituire brillantezza a un gruppo arrivato al momento chiave della stagione in debito di energie, in modo tale da sostenere l’intensità che il calcio del tecnico richiede. E da sostenerla per tutta la partita. I numeri delle prime tre recite agli ordini del croato, in fondo, confermano quelle che – evidentemente – non sono state soltanto delle sensazioni: tra Genoa, Roma e Lecce, infatti, i bianconeri hanno raccolto un lusinghiero parziale di 4-0 in proprio favore (gol di Yildiz ai rossoblù, stoccata di Locatelli nella capitale, uno-due di Koopmeiners e ancora Yildiz di fronte ai salentini) negli entusiasmanti primi tempi disputati, incassando però al contempo un preoccupante 0-2 (Shomurodov per i capitolini, Baschirotto allo scadere sabato sera) nelle affannose riprese. Un trend che ha indispettito lo stesso Tudor, molto critico con i subentranti e allarmato dalla condizione fisica dei suoi, doppio risvolto dei secondi 45’ finora non all’altezza della situazione. Un neo troppo importante per essere trascurato, al pari del rendimento sulle palle inattive. Un aspetto, non a caso, su cui Tudor si sta concentrando in maniera molto approfondita. Per tentare di scongiurare, già a Parma, i rischi corsi nel finale della sfida al Lecce. Perché, a sei turni dal gong sul campionato, non esiste più margine d’errore.