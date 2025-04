Chi è l'arbitro di Parma-Juve: dal caso Chiellini all'ultimo incontro amaro

A tre giorni dall'inizio del trentatreesimo turno di Serie A , l' Aia ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le dieci partite in programma. Una giornata molto importante in cui la Juventus sarà impegnata allo Stadio Ennio Tardini di Parma per centrare l'obiettivo Champions League. Una partita che vedrà protagonista un arbitro che ha diretto recentemente proprio i bianconeri, non senza polemiche.

Parma-Juve, scelto Chiffi: i precedenti

L'Aia ha scelto di affidare Parma-Juventus, in programma lunedì 21 aprile alle 20:45, all'arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova. Gli assistenti saranno Preti e Ceccon, con Bonacina nel ruolo di quarto uomo. Al Var ci sarà infine la coppia composta da Di Paolo e Manganiello. Per Chiffi si tratta del terzo incrocio stagionale con i bianconeri dopo lo 0-0 di novembre a San Siro contro il Milan e la sconfitta a gennaio al Maradona per 2-1 contro il Napoli.

In totale i precedenti sono ben 16, con un bilancio di dodici vittorie, due pareggi e due sconfitte per i bianconeri. Uno dei due ko arrivò nel maggio 2022 sul campo della Fiorentina, con Chiffi che lasciò senza sanzioni un contatto su Chiellini, tra l'altro alla sua ultima presenza con la Vecchia Signora, prima del vantaggio di Duncan. Il secondo episodio risale ad un Inter-Juve del 2023 che vide i bianconeri imporsi per 1-0. Sulla rete del successo firmata dall'ormai ex Kostic, i giocatori di casa denunciarono un presunto tocco con il braccio di Rabiot e Vlahovic a inizio azione. Le riprese televisive hanno cercato di coglierlo con tutte le telecamere impiegando più di quattro minuti. Nonostante questo non ci sono state immagini chiare dell'intervento falloso, quindi è stato sufficiente solo un check in sala Var senza che l'arbitro venisse richiamato all'On Field Review.

Serie A, le designazioni della 33° giornata

Di seguito le designazioni complete per il turno di Serie A.