Botta Yildiz, Veiga non si allena: Parma-Juve, chi gioca e chi è in dubbio

Proseguono serrati i lavori alla Continassa per la preparazione della Juventus alla trasferta di Parma. Per Igor Tudor non arrivano però buone notizie: Renato Veiga non si è allenato a causa di una sindrome influenzale che lo ha messo, almeno per oggi, fuori dai giochi. Mentre Kenan Yildiz, nel corso dell'allenamento, ha subito un trauma contusivo. Per il numero dieci bianconero si tratterebbe di una botta che proverà a recuperare nei prossimi giorni, ma intanto va considerato in dubbio. Infine, come nella giornata di ieri, Koopmeiners, McKennie, Perin e Mbangula hanno proseguito col lavoro differenziato.