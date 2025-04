Yildiz, Koopmeiners, McKennie, Veiga e Gatti: come sta la Juve verso Parma

TORINO - Ieri mattina, nella consueta seduta di allenamento in preparazione alla sfida contro il Parma, è probabile che Tudor si sia sentito un po’ come quei professori liceali che da fine aprile in poi - vuoi per concedersi qualche giorno di studio in più in vista degli ultimi esami, vuoi per improvvisi malanni legati al cambio di stagione - sono abituati a constatare un’improvvisa mole di assenze dei propri alunni. Ai vari lungodegenti tra le fila bianconere, infatti, si sono aggiunti Kenan Yildiz e Renato Veiga, con il numero totale degli indisponibili che è salito a dieci. Se l’ex Basilea non è proprio sceso in campo a causa di una sindrome influenzale, il turco si è trovato costretto a interrompere l’allenamento anticipatamente per via di un forte trauma contusivo alla coscia destra. Un inconveniente che, tra l’altro, lo ha portato a disertare due impegni serali a Milano per Adidas e Kings League.