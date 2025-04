Cambiaso-Di Gregorio, il City incombe. Juve sul gioiellino Karetsas, chi è

TORINO - Se l’assalto invernale non è andato in porto, il Manchester City ci proverà quest’estate a portare Andrea Cambiaso in Premier League. Pep Guardiola, del resto, non ha intenzione di mollare l’osso: voleva l’esterno bianconero per rinforzare i Citizens, che navigano in quinta posizione, l’ultima utile per qualificarsi alla prossima Champions, e non ha cambiato idea. E alla prossima sessione di mercato la Juventus probabilmente non avrà la forza per opporsi al corteggiamento anche perché qualche big dovrà essere sacrificato: puntando su Kenan Yildiz, in caso di qualificazione in Champions League, come perno della squadra futura, l’ipotesi di vedere Cambiaso lontano da Torino può diventare davvero concreta.