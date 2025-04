Tudor studia le mosse verso Parma-Juve: 2 rientri e qualche dubbio. Yildiz...

Juve, tra rientri e acciacchi: le ultime

Tudor ritrova sia Mattia Perin che Renato Veiga: quest'ultimo ha smaltito l'influenza tornando dunque in gruppo, mentre il portiere ha superato il fastidio al polpaccio ricominciando ad allenarsi regolarmente. La situazione di Teun Koopmeiners, Weston McKennie e Samuel Mbangula rimane invece pressocché invariata: prosegue il lavoro personalizzato per tutti e tre, in attesa di capire se riusciranno a recuperare per il match di Parma oppure no. Infine Kenan Yildiz: dopo la botta rimediata in allenamento, quest'oggi per lui soltanto terapie specifiche. Anche il numero 10 andrà valutato gradualmente: la sua presenza al Tardini rimane in dubbio, seppure non sia da escludere un recupero per il match che si giocherà nel giorno di Pasquetta.

