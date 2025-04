Kolo Muani, perplessità Juve e futuro: c'è solo un caso in cui può restare

Dopo aver avuto un grande impatto con la Juventus , con cinque gol ed un assist nelle sue prime quattro partite di Serie A , Kolo Muani è entrato in un periodo più difficile. Il francese è infatti a secco di gol dall'inizio di febbraio ed ha anche perso il posto da titolare in favore di Vlahovic dopo il cambio in panchina tra Motta e Tudor . Una situazione non idele per un calciatore arrivato in prestito per avere più spazio rispetto al Psg , ma che potrebbe cambiare già dalla prossima sfida contro il Parma .

Parma-Juve, Kolo Muani si gioca il futuro

Kolo Muani lunedì potrebbe giocare titolare contro il Parma, perché sembra proprio che Yildiz non ce la faccia dopo la botta presa in allenamento. Il francese avrà quindi un'altra occasione per tornare al gol che gli manca dal 7 febbraio quando ha segnato per la quinta e ultima volta, nel 2-1 di campionato contro il Como. E poi? Nel senso: e poi cosa succederà a Kolo? Perché proprio questo lungo digiuno ha innescato qualche perplessità sull'opportunità di cercare di tenerlo, anche se - anche solo per prudenza - Giuntoli ha continuato a parlare con il Paris Saint Germain per trovare una quadra sul rinnovo del prestito. Questa, infatti, è l'unica condizione accettabile per la Juventus: rinnovo del prestito, possibilmente senza obbligo di riscatto (il Psg preme per fissare, anche a 40 milioni un obbligo). Ma non ci sono ancora certezze, perché nessuno sa ancora esattamente chi sarà il prossimo allenatore della Juventus. E cosa ne sarà di Vlahovic, che la Juventus vorrebbe cedere in estate. Kolo, insomma, resta appeso insieme a molti destini della Juventus e, nel frattempo, deve riuscire a convincere tutti che vale la pena trattenerlo.