Da Modica a Lucca e Krstovic: i conti Juve per l'attacco. E si rivede Milik

Modica, chi è la nuova idea Juve

Nato a Pietra Ligure, in provincia di Savona, e dunque in possesso di doppio passaporto, era stato protagonista nel club di Rosario di un’ottima prima stagione che aveva appunto attirato l’interesse della Juventus e di altri club europei, salvo poi pagare un dazio pesantissimo alla sfortuna: si è rotto il legamento crociato sbattendo contro un tabellone a bordo campo. Adesso è pronto al rientro e gli scout bianconeri lo seguiranno per capire quale sarà il grado di recupero e quindi l’eventuale spendibilità per il futuro. Un attaccante dal gran fisico, 1 metro e 87 centimetri, che ricorda da vicino Lorenzo Lucca, un altro degli attaccanti “di complemento” seguito dai bianconeri, per cui l’Udinese chiede almeno 30 milioni: non certo un investimento da seconda fascia.