Yildiz e gli altri dubbi: Tudor sulle spine e Chivu sorride per Parma-Juve

Parma, Chivu sorride: riecco Cancellieri

Il Parma si allena senza sosta al Mutti Training Center di Collecchio. "Focalizzati. Entusiasti. Pronti. Ogni seduta è importante per preparare Parma-Juventus. Portiamo l'energia dove conta di più". Con questo messaggio sui social il club ha posto l'attenzione sulla prossima gara, al Tardini contro i bianconeri. Un match importante, che va ben oltre la semplice rivalità sul campo tra le due tifoserie: in palio ci sono punti potenzialmente decisivi per la corsa alla Champions e alla salvezza. Un allenamento intenso quello di ieri, pensato dallo staff di Chivu per mettere nelle gambe le energie necessarie ad affrontare un'altra big nel cammino impervio verso l'obiettivo finale. Una seduta di oltre due ore con attivazione fisica e tecnica, esercitazione con la palla e una tattica con mini-ciclo di partite a tema. Subito una buona notizia per il tecnico rumeno: il recupero di Cancellieri. L'attaccante esterno si è allenato insieme al resto del gruppo e, con ogni probabilità, dovrebbe rientrare tra i convocati a distanza di un mese e mezzo dall'ultima volta (Parma-Torino). Un recupero importante per Chivu e per il Parma perché consente all'allenatore di avere qualche alternativa in più nel reparto offensivo. Con l'ex Empoli recuperato, il Parma potrebbe tornare al collaudato 4-3-3 o schierare un giocatore dinamico e con caratteristiche diverse rispetto a Man o alle due punte più fisiche (Bonny-Pellegrino) nel 3-5-2. Difficilmente potrà scendere in campo dal 1', anche per un discorso di condizione, ma per Chivu, avere Cancellieri a disposizione è comunque importante. Per la gara di Pasquetta i dubbi di Chivu sull'undici titolare sono relativamente pochi: Balogh-Leoni in difesa, nel ruolo di centrale di destra al fianco di Vogliacco e Valenti, due imprescindibili. Rimane da capire l'eventuale utilizzo di Hernani in mediana, ma è difficile poter rinunciare a uno tra Bernabé e Sohm. In attacco si va verso la conferma del doppio centravanti, Man ancora dalla panchina.