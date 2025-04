Nico Gonzalez, sei tornato Speedy con Tudor: ora fai l'Yildiz e segna

Applicato, veloce, altruista e, finalmente, libero. Ci sono voluti 8 mesi di Juve per ricordare a tutti che il suo soprannome di sempre - quello che si è guadagnato da subito a Buenos Aires - resta “El Bicho”, l’insetto. Anzitutto, per via del suo club di provenienza (gli Argentinos Junior, detti “Bichos Colorados”), e poi per quell’innata capacità di infastidire i reparti difensivi avversari. Certo, i numeri registrati fin qui in bianconero suggerirebbero tutt’altro scenario, dal momento che Nico Gonzalez ha messo a referto solo un gol (a dicembre con il Monza) e due assist in tutto il campionato. Di gran lunga il peggior score dal suo arrivo in Italia. Ma è anche vero che Motta ha fatto di tutto per limitare l’estro e la fantasia dell’argentino, sovraccaricandolo di compiti difensivi e non, manco fosse un’ape operaia - tanto per rimanere in tema -. Tudor, in due settimane, ha posto in essere un piano di lavoro opposto. All’esasperazione tecnico-tattica degli ultimi mesi, ha preferito un fare semplice, pratico e diretto. Al contrario di Motta, è stato lui ad adattarsi alle caratteristiche dei suoi giocatori. Li ha studiati prima da lontano e poi da vicino, faccia a faccia, per capire su chi valesse la pena puntare per il finale di stagione.