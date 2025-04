Allenamento Juve, un rientro e tre assenze per Tudor: le novità verso Parma

La Juventus ha riaperto i cancelli della Continassa, offrendo un pomeriggio speciale a circa trecento tifosi selezionati dal club, invitati ad assistere alla seduta di allenamento della prima squadra. Un evento che ha segnato simbolicamente l'inizio di una nuova fase sotto la guida di Igor Tudor, alla sua prima sessione pubblica da quando ha assunto la guida tecnica della squadra. Accolto da un caloroso applauso, il tecnico croato ha guidato l’allenamento in un clima di entusiasmo e partecipazione. I sostenitori bianconeri hanno seguito con attenzione i lavori sul campo, mostrando vicinanza e fiducia nei confronti dell’allenatore e della squadra, impegnata nella preparazione in vista della prossima sfida di campionato contro il Parma. Via tifosi e giornalisti però all'avvio della fase tattica: quella si è svolta a porte chiuse e lontano da occhi indiscreti.