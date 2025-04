Tudor, la brutta parola e i ko Juve. Poi il messaggio: "Veiga serve a tutti"

Juve e Tudor: conferma o semplice "Traghettatore"?

Il futuro della panchina della Juventus è ancora tutto da decifrare. Il contratto di Tudor scadrà a fine giugno, poi si apriranno nuove valutazioni. Tudor potrebbe quindi essere un "semplice traghettatore"? Il tecnico risponde "stizzito" rispetto a un termine che non gli va proprio giuù: "Rispondo come sempre, quella parola è brutta: in 10-20 anni che sono in Italia, quella parola non mi dà una bella sensazione. Quando uno arriva è un allenatore, uno può andare a casa anche con un contratto di cinque anni. L'allenatore vive alla giornata, partita dopo partita. Va vissuto tutto senza programmazioni, il futuro si costruisce oggi. La partita di oggi si costruisce oggi, così bisogna vivere. Dal passato si prendono lezioni e non ci si pensa più, il futuro non ti dà niente se non ansia. Tu ti devi preparare al massimo così quando arriva la partita vai a mille, è tutto quello che conta. Il resto conta zero".