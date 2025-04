Girelli intramontabile, Cantore fionda, resilienza Salvai: pagelle Juve Women

BOATTIN 7 È uno dei cinque pilastri con in mano il sesto scudetto. Nell’ultimo periodo si è rimessa la veste migliore di chi è efficace in difesa e in avanti, di chi morde, lotta ed è riferimento per tutti (14)



BENNISON 7.5 Ci sono state partite in cui non ha sbagliato un tocco. Con la sua calma nordica ha gestito palloni, permesso alla squadra di riordinarsi, anche disegnato traiettorie offensive. Un altro colpo da 90 in un mercato apparentemente senza “big”. (22)

Così la Juve è tornata a vincere: l'editoriale