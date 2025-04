Savona, altro che Serie B. Ora piace all’estero: la posizione della Juve  

La situazione di Kostic

Sempre a proposito di esterni, il Fenerbahce è sempre più orientato a trattenere sul Bosforo Filip Kostic. Il mancino serbo piace tanto a Josè Mourinho, che è il principale sponsor all’acquisto a titolo definitivo dell’ex Eintracht. Lavori in corso con la Juventus, che potrebbe incassare un indennizzo di 3-4 milioni dalla vendita del classe 1992. Via libera: al di là di chi ci sarà l’anno prossimo in panchina, Kostic comunque non rientra più nei piani bianconeri. Per l’esterno pronto un biennale con opzione per il terzo anno a cifre importanti. Infine - come anticipato lunedì da Tuttosport - continua l’opera di monitoraggio dei bianconeri per il giovane centrale Giovanni Leoni, già visionato in più di un’occasione quest’anno. A Pasquetta per il classe 2006 l’occasione giusta al Tardini, nel faccia a faccia tra Parma e Juventus, per stregare definitivamente la Vecchia Signora.