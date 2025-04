Thuram, il misurino di Motta e la cotta di Tudor: sulle orme di Pogba

Appurato ormai da tempo il peso specifico della gara di domani per la stagione della Juventus , uno snodo cruciale per provare ad allungare sul Bologna e avvicinarsi ancor di più al traguardo Champions , ci piace pensare che Khephren Thuram viva la trasferta di Parma anzitutto nel segno di un confronto diretto con il fratello nerazzurro. Due settimane fa al Tardini è stato proprio Marcus a portare i nerazzurri sul momentaneo 2-0, con un gol tanto brutto quanto efficace: una sorta di scavetto fortuito, al quale papà Lilian - presente fra gli spalti - ha reagito con una smorfia destinata a spopolare sui social. Insomma, per far contenta l’ex leggenda bianconera, divenuta grande proprio in questo stadio, e vincere l’ennesimo confronto fraterno, non basterà tornare al gol (l’ultimo con il Verona lo scorso 3 marzo): Khephren, infatti, spera di farlo pure bello. E non sarebbe di certo una novità... Lui, che in fondo di Parma non sa quasi nulla. L’ha sfiorata appena prima che il padre decidesse di cedere alle avances della Juventus.

Un punto di riferimento per la Juve

Lo stesso club in cui oggi Thuram - a pochi mesi dal suo arrivo in Italia - si trova già a vestire i panni di leader. A Torino, quel promettente ragazzino messosi in luce a Nizza sotto la gestione di Farioli è diventato uomo. Un punto di riferimento attorno al quale costruire la Juve che verrà. Forse non se lo aspettava neanche lui. Del resto, i colpi chiusi in estate a centrocampo dall’entourage di Giuntoli potevano far pensare a una stagione di “rodaggio” per il figlio d’arte francese, destinato - almeno sulla carta - a ricamare minutaggio approfittando di qualche assenza qua e là dei vari Douglas Luiz, Koopmeiners e Locatelli... Certo, Motta ci ha messo parecchio prima di comprenderne appieno il potenziale, gestendolo inizialmente con il misurino, prima di arrendersi all’evidenza. Ma era già troppo tardi. Tudor, invece, se n’è innamorato dal primo allenamento, come certificano i 270 minuti giocati fin qui nelle ultime tre uscite di campionato con la Juventus. Non ci ha rinunciato nemmeno contro il Lecce, nonostante i problemi fisici accusati dal francese in settimana.