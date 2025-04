Juve, i convocati di Tudor per il Parma: le scelte su Yildiz e Koopmeiners

La Juventus è pronta a scendere in campo contro il Parma nel match in programma domani sera alle 20:45. I bianconeri sono reduci dal successo contro il Lecce per 2-1 e anche a livello mentale l'arrivo di Tudor sembra aver rigenerato al meglio l'ambiente. Nella conferenza stampa per presentare il match il tecnico della Vecchia Signora ha rimarcato l'importanza della sfida mettendo in guardia i suoi e non solo. Igor in vista della sfida di Parma può sorridere a metà: Yildiz è tra i convocati mentre Koopmeiners non ce la fa e cercherà di recuperare al meglio per la prossima sfida casalinga contro il Monza. Rientra anche Perin che nelle ultime due era rimasto fuori per problemi fisici.