Tudor, sei finali per la Champions: la corsa Juve per centrare l’obiettivo

La Juventus ha il destino solamente nelle sue mani. I bianconeri dopo l'esonero di Thiago Motta hanno ritrovato consapevolezze e solidità che sembravano ormai perdute e grandissima parte del merito è sicuramente di Igor Tudor. Tre partite: due vittorie casalinghe (contro Genoa e Lecce), un pareggio all'Olimpico contro la Roma e la consapevolezza di aver buttato via troppo tempo appresso alle scelte spesso incomprensibili del predecessore di Igor. Al momento la Vecchia Signora è quinta in classifica a -1 sul Bologna capace di battere l'Inter capolista con il gol di Orsolini al 94'. Un successo fondamentale per la squadra di Italiano che, con cinque partite da giocare, resta ampiamente in corsa per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. E proprio entrare tra le prime quattro squadra della Serie A, obiettivo dichiarato del club bianconero, adesso passa da 6 partite che non si possono sbagliare: Parma, Monza, Bologna, Lazio, Udinese e Venezia. E le insidie, come visto nel girone d'andata, sono sempre dietro l'angolo. Per la Juve sarà dunque fondamentale non ricadere negli errori che si erano visti con troppa frequenza sotto la gestione di Thiago.