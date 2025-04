Yildiz, Koopmeiners, Kolo Muani: Juve, il rinvio Serie A porta qualche modifica…

Il rinvio forzato consente a Igor Tudor di disporre di un paio di giorni in più per recuperare nel pieno delle forze il suo gioiello più prezioso: Kenan Yildiz . Il turco era in dubbio per una forte contusione alla coscia, ma era stato comunque convocato e ha preso parte alla trasferta di Parma dal giorno di Pasqua, quindi la sua presenza sarebbe stata possibile anche se la partita si fosse svolta ieri: lo spostamento del match a domani aumenta le quotazioni di Yildiz da titolare nel tandem di trequartisti alle spalle del centravanti designato, Dusan Vlahovic. Più difficile il rientro di Teun Koopmeiners , quantomeno tra i titolari: era stato escluso dall’elenco dei convocati per la trasferta in terra emiliana prima del rinvio, ora anche l’olandese ha due giorni in più per recuperare dal problema al tendine.

Yildiz, Koopmeiners e il ruolo di Nico

Tuttavia la sua posizione appare più precaria rispetto a quella di Yildiz: l’ex atalantino può aspirare alla chiamata per Parma - cosa peraltro ancora tutta da decidere considerando che Tudor stilerà la lista solo domani - però molto diffi cilmente potrà confermarsi titolare come nel match vinto contro il Lecce in cui è andato pure a segno. Dunque rispetto all’ultimo turno di campionato, a meno di sorprese, qualcosa verrà modifi - cato tra i trequartisti nel 3-4- 2-1: due cambi nel caso in cui non dovessero farcela né Yildiz né Koopmeiners. Ma dando per recuperato il numero 10 bianconero, il partner più accreditato per completare il reparto resta Nico Gonzalez che, in quel caso, rispetto a Lecce si ritroverebbe a dover lasciare la fascia destra per avvicinarsi alla porta, sempre da quel lato di campo.