Il flop Juve cacciato dal Porto: notte brava in discoteca e non è la prima volta, club stufo

Caos in casa Porto con la società intenta a prendere provvedimenti nei confronti di tre giocatori per aver infranto le regole disciplinari del club. Sono Otávio, William Gomes e Tiago Djaló i tre tesserati finiti sotto la lente d'ingrandimento del club, ma è proprio quest'ultimo, arrivato ai Dragoni in prestito dalla Juventus, a vivere la situazione più complicata. Non è la prima volta, infatti, che Tiago Djaló si lascia catturare dal fascino della notte in questa stagione e la seconda infrazione potrebbe costare davvero cara al difensore portoghese. Ad inizio anno, per festeggiare l'ingresso nel 2025, il difensore si era recato a Madrid, dove aveva trascorso le prime ore del 1° gennaio in una discoteca della capitale spagnola senza presentarsi all'allenamento con la squadra in Portogallo con un match a meno di 30 ore da dover disputare.