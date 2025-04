La Juve e la Giornata della Terra: l'iniziativa per la sfida col Monza

TORINO - Oggi, Giornata della Terra, Juventus è orgogliosa di annunciare “Road to Allianz Stadium”, progetto pilota che ha l’obiettivo di promuovere una mobilità più sostenibile a livello ambientale durante le partite casalinghe del Club e che sarà possibile grazie alla collaborazione con GTT – azienda del trasporto pubblico torinese – e al supporto di Allianz. In occasione della partita Juventus–Monza del 27 aprile , verrà offerto ai tifosi un biglietto gratuito giornaliero per il trasporto pubblico locale, valido esclusivamente per il giorno della gara e utilizzabile in modalità illimitata sulla rete urbana e suburbana GTT, metropolitana inclusa. In questa fase sperimentale, l’iniziativa - pensata come alternativa concreta all’uso dell’auto privata - sarà riservata ai tifosi Under 30 in possesso di un titolo di accesso per la partita. L’obiettivo è quello di raccogliere feedback utili dai partecipanti in vista di una possibile estensione del progetto, nella prossima stagione, anche ad altre fasce d’età.

La gratuità del pass giornaliero sarà possibile grazie al supporto di Allianz, ma non è tutto. GTT potenzierà, infatti, le linee che collegano il centro di Torino con l’Allianz Stadium, privilegiando l’impiego di autobus elettrici, in linea con la finalità green dell’iniziativa.

Come funziona?

Il processo sarà molto semplice: il tifoso, inserendo sull’apposita sezione del sito GTT :

Codice univoco (che gli sarà inviato dal club a partire dalle prossime 48 ore, unitamente al link relativo alla sezione dedicata del sito GTT)

Nome e cognome

Indirizzo e-mail

Riceverà il biglietto per il trasporto pubblico omaggio, sottoforma di PDF con QR code validabile sui mezzi pubblici.

Perché questo progetto?

La mobilità dei tifosi rappresenta una delle sfide ambientali più complesse per un Club. Secondo uno studio della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, gli spostamenti dei tifosi incidono tra il 50% e il 70% sulle emissioni totali di un club sportivo. Questo impatto è generato dall’uso massiccio dell’auto privata, ma anche da altri mezzi come gli aerei, soprattutto in presenza di una fanbase ampia e distribuita, come quella di Juventus. Juventus ha scelto di affrontare questa sfida partendo dal contesto urbano, con l’obiettivo di allargare il proprio raggio di azione nelle prossime stagioni. “Road to Allianz Stadium” si inserisce all’interno della strategia ESG del club “Black, White and More”, e in particolare nel pilastro “Emissions in the Corner”, dedicato alla riduzione delle emissioni. Da questa stagione, Juventus sta calcolando infatti le emissioni di Scope 3, ovvero quelle indirette che includono, tra le altre cose, anche gli spostamenti dei tifosi. Un’estensione significativa rispetto agli ambiti già monitorati dal Club: Juventus misura, infatti, le emissioni dirette (Scope 1) e quelle da consumo energetico (Scope 2) dal 2018. La partita per l’ambiente è già iniziata: giocala con noi!

Informazioni importanti

Per maggiori informazioni si invitano i tifosi a leggere i Termini e Condizioni dell’iniziativa (sotto). Non rientrano nell’iniziativa i tifosi che acquisteranno il biglietto per la partita nelle 24 ore prima del fischio di inizio.