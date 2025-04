Djalò subito a Torino? Il Porto lo caccia, la Juve è rassegnata…

Altro che redenzione, altro che nuova linfa e perciò, magari, il rilancio: per Tiago Djalò, difensore di proprietà della Juventus e in prestito al Porto, sta per arrivare una decisione drastica, forte, per i media portoghesi addirittura «inevitabile». Il centrale è stato scaricato dai Dragoes, che hanno già deciso per l’interruzione dell’acquisizione a titolo temporaneo. L’obiettivo è quello di riportare così il giocatore nuovamente a Torino, possibilmente prima del termine della scadenza dell’accordo, fissata per il prossimo 30 giugno. Al momento, un’azione definitiva non è ancora arrivata, anche perché bisogna capire i contorni legali della faccenda, oltre all’inchiesta interna al club che sta cercando di fare luce, una volta per tutte, sul comportamento dell’ex Lille, accusato di aver violato più volte il regolamento interno.