Next Gen, la miniera d’oro Juve: chi sono i prossimi baby della prima squadra

Regolamento e tabellone

Il motivo è semplice, e tocca tornare al regolamento: i playoff, anche stavolta, si articoleranno in tre fasi differenti, per un totale di 28 formazioni coinvolte. La prima fase è quella legata al girone, che toccherà alla stessa Juve: qui si affrontano i club dal quinto al decimo posto in ordine di posizione, e in gara secca (se resiste il pari al 90', avanza la squadra meglio classificata). Considerando il tabellone di oggi, i bianconeri al nono posto affronterebbero il Benevento, sesto; il Catania (5°) giocherebbe con il Giugliano (10°) e Potenza e Picerno si sfiderebbero dall'alto del loro 7° e 8° posto, rispettivamente. Chi vince il primo step, passa al secondo: alle vincenti si aggiungono le quarte di ogni girone (Crotone e Pescara già certe per gruppo C e B), e pure qui partita secca. Alle 6 in grado di passare il turno, ecco la seconda fase, ossia il playoff nazionale: qui affrontano le tre terze classificate di ogni raggruppamento e la vincitrice della Coppa Italia di Serie C, ossia il Rimini. Da match singolo si arriva alle due gare, andata e ritorno, e queste restano nel secondo turno (con le seconde dei gironi) e per la Final Four, compresa la finalissima. La prima sfida è in calendario per il 4 maggio, ma il viaggio per la promozione si chiuderà soltanto il 7 giugno. Per i playout, invece, squadre coinvolte in campo il 10 e il 17 maggio.