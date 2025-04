McKennie, la Juve deve rinnovarlo o no? Da cosa dipende la decisione

Voi rinnovereste il contratto a McKennie oppure no? La domanda se la stanno facendo anche nella sede della Juventus, dove comunque si sono già svolti alcuni incontri per trattare la firma. Il contratto dell'americano scade nel giugno del 2026 , quindi la Juventus potrebbe tenerlo ancora un'anno prima di perderlo, eventualmente, a parametro zero. E attualmente guadagna 2,5 milioni di euro netti che incidono meno sul lordo (3,5) per i benefici del decreto crescita di cui gode.

Il rinnovo di McKennie e il nodo allenatore

McKennie è un giocatore strano. C'è sempre un momento della stagione in cui allenatore, dirigenti, tifosi e critici si domandano se serva davvero alla Juventus o se sia da Juve. Poi, di solito tra ottobre e gennaio, McKennie diventa indispensabile e utilissimo, proprio per la sua capacità di coprire più ruoli e il dinamismo che mette sempre in campo. La Juventus ha avviato le trattative, ma non sembra avere fretta. D'altronde, non sapendo ancora chi sarà il prossimo allenatore, ci possono essere legittimi dubbi sui giocatori da confermare oppure no. McKennie, da parte sua, rimarrebbe molto volentieri alla Juventus, dove si trova benissimo.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE