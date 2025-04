La Juve di Amoruso, "Che delusione da Motta. A Tudor ho scritto subito, ecco che tecnico è"

"Mi è dispiaciuto per Motta perché a fine campionato era un allenatore super richiesto e la Juve era arrivata per prima, ma è arrivata una delusione dal punto di vista del risultato perché ci si aspettava un'altra Juventus". A dirlo è Nicola Amoruso, che intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A con RDS, ha detto la sua in merito alla stagione dei bianconeri, passati agli ordini di Tudor dopo l'inarrestabile crisi di risultati che ha compromesso tutti gli obiettivi minimi stagionali e convinto la dirigenza staccare la spina alla gestione dell'ex tecnico del Bologna. Yildiz e compagni, attesi alle 18.30 sul campo del Tardini, sono ora chiamati conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, con un calendario che riserva loro lo scontro diretto con la formazione di Italiano, la trasferta all'Olimpico contro la Lazio e gli ultimi due appuntamenti con Udinese e Venezia. L'ex attaccante della Juve, si è detto dispiaciuto per la sorte del progetto Motta ma fiducioso sulle qualità del croato.