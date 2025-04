Futuro Juve, Giuntoli avvisa Tudor: "Chiari fin dall'inizio". E la frase sul mercato per il Mondiale

Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio della sfida di campionato in casa del Parma. Il ds della Juventus ha dichiarato: “Dopo gli ultimi risultati può darsi che la quota Champions si sia alzata, però in questo momento dobbiamo pensare a noi, , dobbiamo pensare a stasera, una partita molto delicata, molto difficile e dobbiamo provare a vincere per raggiungere il nostro obiettivo”. Sulla gestione di questi giorni dopo il rinvio della giornata di campionato, Giuntoli ha risposto così: “Siamo stati molto attenti, dando intensità ma senza esagerare i volumi. Sicuramente ci ha creato qualche disagio, come agli altri, ma dobbiamo pensare solo a fare una grande partita per portare via i tre punti”.