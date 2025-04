Kelly spiega la differenza tra Motta e Tudor: “Ce lo ha detto subito”

La Juventus non può commettere errori o sbavature per conquistare il quarto posto per la Champions League. La lotta è serrata, con tante squadre coinvolte e in pochissimi punti. Il Bologna con la vittoria contro l'Inter ha dato una grande risposta e ora i bianconeri devono scendere in campo sempre con lo stesso obiettivo: la vittoria. Oltre a Giuntoli, prima della sfida contro il Parma al Tardini ha rilasciato alcune dichiarazioni anche Kelly, che ha spiegato come Tudor ha cambiato il modo di giocare della squadra dal suo arrivo.