Parma-Juventus, in tribuna tre doppi ex: campioni tra gol, mondiali e Palloni d'Oro

Stadio Tardini, in scena la sfida tra Parma e Juve . Una sfida importante sul terreno di gioco: c'è chi lotta per la salvezza, chi per entrare in Champions. Eppure gli occhi sono puntati anche direzione tribuna: non può passare inosservata la presenza di tre doppi ex, che hanno scritto pagine importantissimi della Serie A e, nello specifico, di gialloblù e bianconeri: si tratta di Lilian Thuram , Fabio Cannavaro e Marco Di Vaio (oggi direttore sportivo del Bologna). I tre sono stato compagni di squadra al Parma dal 1999 al 2001. Non hanno invece vestito simultaneamente la maglia della Juve: Thuram è stato compagno di entrambi a Torino, ma in momento diversi (dal 2002 al 2004 con Di Vaio, dal 2004 al 2006 con Cannavaro).

Per quanto riguarda il francese, assiste frequentemente alle gare di suo Khephren, e non poteva mancare in quel di Parma dove sia il centrocampista bianconero che suo fratello Marcus, attaccante dell'Inter, sono nati. Terzino come pochi nella sua epoca, Thuram ha vestito la maglia di un Parma che ha scritto la storia: in Emilia dal 1996 al 2001, è stato protagonista delle pagine più belle del club, vincendo Coppa Italia, Supercoppa italiana e Coppa Uefa. Proprio nei suoi anni a Parma si è consacrato anche con la Francia, conquistando Mondiale ed Europeo.

Poi il passaggio in una grandissima Juve, dove con Lippi prima e Capello poi si è confermato come uno dei laterali più forti di quegli anni, vincendo titoli su titoli, dominando in Italia e sfiorando la Champions.

Percorso simile per Cannavaro, al parma dal 1995 al 2002, raggiungendo Thuram alla Juve nel 2004. Due campionati a Torino con Capello in panchina raggiungendo l'apice del suo valore (come testimoniato dal Mondiale vinto e dal conseguente Pallone d'Oro), prima di trasferirsi al Real Madrid nell'estate del 2006 per poi tornare nel 2009 per un'altra stagione. Di Vaio a Parma ha vinto "solo" Supercoppa e Coppa Italia, alla Juve un campionato ed una Supercoppa. Le sue grandissime qualità da goleador in bianconero non sono emerse fino in fondo, anche a causa di un parco attaccanti strepitoso. Del Piero e Trezeguet su tutti, ma anche Zalayeta, oltre a Salas (il primo anno) e Miccoli (il secondo). Eppure qualche perla in maglia Juve l'ha regalata, come il bellissimo gol realizzato contro il Milan a San Siro dove con un incredibile tiro al volo trafisse Dida a 6' dalla fine, siglando la rete del definitivo 1-1.