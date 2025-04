Tudor brutale: "Mancato tutto, un gol così no! Parma ha vinto di agonismo, noi 20 palle in mezzo..."

Il peso mentale e la classifica stimolante

Rivedrebbe le scelte iniziali di formazione? "Si sceglie come giocare in base alle caratteristiche. Se poi non si riesce a sfruttare ciò che si è pensato, ci si trova in torto. Abbiamo avuto qualche problema fisico in settimana, ci stava questa formazione. Ma oggi non è responsabilità soltanto dei tre d'attacco. Non posso dire che il Parma ci ha messi sotto, nella ripresa abbiamo spinto tanto ma non siamo riuscire a trovare la rete: quando non si fa gol sembra tutto nero, invece bisogna analizzare con lucidità. Se la classifica mi preoccupa? No, al contrario, la trovo stimolante. Per costruire la mentalità della squadra, fare prestazioni con lo stesso piglio per l'intero arco della partita serve più tempo". Ma su cosa la Juve dovrà lavorare di più? Tudor risponde così: "Sicuramente dal punto di vista mentale. Siamo una squadra che sente il peso mentale, lo si nota negli spogliatoi. Si può crescere in cattiveria, giocando e battagliando con più 'italianismo', senza concedere nulla agli altri. Se non subisci gol non sbagli".