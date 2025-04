Kalulu spiega perché la Juve prende gol di testa in continuazione: "C'è un motivo"

Brutta serata per la Juventus , che torna da Parma senza punti e con il quarto posto perso . Il Bologna grazie alla vittoria contro l' Inter ha dato un grande segnale per la lotta Champions Leagu e e anche l'Atalanta, così come le altre squadre coinvolte, hanno risposto presente. I bianconeri contro i ducali hanno perso un po' di grinta e ferocia mostrata nelle altre partite sotto la gestione Tudor. E ad analizzare il match ci ha pensato Kalulu , che ha parlato ai microfoni di Dazn e ha fatto chiarezza anche sui dieci gol subiti di testa dalla Vecchia Signora, in percentuale la squadra peggiore del campionato a difenderli.

Kaluku dopo Parma-Juve

"Devo rivedere la partita, sicuro avremmo dovuto mettere più cattiveria negli ultimi 15 metri. La posizione di Bonny? Non penso che sia lui ad aver fatto la differenza, anche se ha fatto una buona gara. Potevamo sicuramente comunicare meglio tra di noi. 10 gol subiti di testa? È sempre un problema prendere gol, per me quando prendiamo questi gol tutto parte anche dal cross che non impediamo, poi dentro l’area con uno come Pellegrino non è semplice. Se hanno inciso le vittorie di Bologna e Atalanta? No, incide poco sul nostro atteggiamento. Oggi abbiamo perso una possibilità di stare più in alto, ma è ancora tutto aperto. Ogni partita fino alla fine sarà importante" - ha spiegato Kalulu a Dazn.