Kelly bella statuina: un flop da 27 milioni. E c'è quel dato Juve che fa paura

TORINO - È pur vero che, quando si subisce un gol , non si può ridurre tutto a un dettaglio sfuggito o additare soltanto un unico colpevole. E ieri sera, nel post-partita a testa bassa, l’ha ricordato anche Kalulu : «Per me, se si prende una rete così, è perché innanzitutto si è sbagliato qualcosa al momento del cross, perché è stata concessa troppa libertà». La semplicità con cui Valeri ha potuto alzare la testa e prendere la mira per il traversone, in effetti, urla vendetta. Ma è altrettanto vero che la giocata decisiva a centro area, con Pellegrino che pasteggia comodamente sulla testa di Lloyd Kelly , ha alimentato gli incubi del popolo della Juventus . Che da un paio di mesi, ormai, si interroga sulla bontà dell’operazione - conclusa a ridosso del gong del mercato invernale - con cui il club ha portato a Torino il difensore inglese.

Kelly è stato pagato una cifra che potrà arrivare fino a 27,5 milioni

Le perplessità, intanto, nascono dalle modalità d’acquisto. Il centrale ex Newcastle è stato infatti pagato una cifra che, bonus compresi, potrà arrivare fino a 27,5 milioni, quando l’estate scorsa il giocatore era disponibile a parametro zero. La sua appetibilità, evidentemente, non era però all’apice, e forse nemmeno a gennaio, dato che il prestito con obbligo di riscatto è stato definito all’ultimo minuto, dopo che altre trattative erano sfumate. Se poi, a fronte di un simile investimento, seguono prestazioni come quella del Tardini, ecco, il gioco si fa peso e tetro. Con il britannico che pare maggiormente a proprio agio in fase di spinta che nelle lettura in fase di non possesso. Da una decisamente errata, infatti, ieri sera è maturato il gol-partita. Aggiornando il tassametro: rete di testa numero 10 incassata dalla Juventus in stagione, in un fondamentale in cui i bianconeri sono stati storicamente - nella storia recente, in particolar modo - dominanti.