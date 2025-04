Grave carenza di qualità e personalità: i limiti della rosa Juve

Juve, i problemi più urgenti

Il tifoso della Juve, in questo momento, non chiede di vincere, ma di tenere alto l’onore e la storia del club. E questo per la mancanza di personalità: perché se per fare più gol servono i campioni, per evitare figuracce servono uomini esperti e con carattere. La desertificazione dell’esperienza nell’attuale rosa juventina porta alle sbandate a cui la squadra è andata incontro. Restano cinque giornate per provare a salvare il quarto posto, con il lanciatissimo Bologna un punto sopra, la Lazio a pari punti e le altre inseguitrici a distanza per nulla sicura. La priorità della Juventus, in questo momento, deve essere quella. Poi verrà il momento in cui buttare via qualcosa sarà opportuno. Magari non tutto, ma qualcosa sicuramente andrà buttato. Con logica, con un’idea precisa di come sostituirlo e avendo stampate in mente partite come quelle di ieri pomeriggio, non perché particolarmente brutta o vergognosa (per carità...), ma perché dentro Parma-Juve ci sono quasi tutti i problemi da risolvere o, per lo meno, i più urgenti.