Vlahovic ridicolizzato, l’addio è certo: la Juve è ancora senza bomber

PARMA - Cercasi disperatamente i gol. Quelli persi da Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani : senza reti diventa complicato andare nell’Europa che conta, ovvero la Champions, e non sempre c’è un Kenan Yildiz capace di risolvere le trame più difficili portando a casa i tre punti. I due centravanti della Juventus non segnano da oltre mille minuti, un’eternità, e ieri a Parma non hanno neppure mostrato di andarci vicino. Certe volte è la sfortuna o l’intervento del portiere a impedire a un tiro di infilarsi in rete, ma se il tentativo non c’è allora la situazione è più grave. Toccherà a Igor Tudor trovare in fretta un rimedio perché la Juventus fatica se i due non ritrovano i gol in questo finale di stagione.

Vlahovic delude ancora

Dalla prima in campionato di Vlahovic e Kolo Muani insieme in campo, anche se non come coppia d’attacco, ma con il francese a supportare il serbo, ci si aspettava di più. Kolo Muani è apparso un po’ più vivo nel gioco, Vlahovic invece è stato assolutamente assente. Il giovane Leoni lo ha annullato, rubandogli palla come se fosse uno alle prime armi e non l’attaccante più pagato della Serie A. Una situazione persino imbarazzante per DV9, troppo passivo: almeno prima si arrabbiava se non gli riusciva una giocata, adesso invece appare rassegnato. Dall’ultimo centro, a Cagliari, sono passati quasi 500 minuti, un’astinenza da gol che pesa come un macigno sulle spalle dell’attaccante, ma anche su quelle della Juventus, tradita dal suo bomber. Tudor gli ha dato una fiducia incondizionata un mese fa, quando c’è stato il cambio di allenatore, ma il credito non è eterno, soprattutto se non si vedono i risultati perché anche il tecnico si gioca tutto in queste ultime cinque giornate di campionato.