Miretti si opera! Juve, piove sul bagnato: altro che Mondiale…  

Miretti, il futuro passa dalla Champions

Ma è ancora troppo presto per gli scenari. Una cosa è certa: la Juventus crede fortemente nel proprio prodotto della Next Gen. A settembre Motta lo aveva promosso, garantendogli un posto nelle varie rotazioni tra campionato, Coppa Italia e Champions League. A chiedere di andare via per giocare con più continuità, infatti, era stato proprio Miretti. E così la Juve ha intavolato la trattativa con il Genoa per il suo prestito, rifiutandosi - però - fin da subito di inserire una clausola per il diritto di riscatto. Verso i primi di luglio, con il torneo d’America in archivio, la Juventus farà le dovute valutazioni sul futuro del centrocampista azzurro. Tutto dipenderà dalla qualificazione in Champions - più che un obiettivo, una vera e propria ossessione per scongiurare l’ennesimo anno zero - e dal tecnico che guiderà la squadra nella prossima stagione.