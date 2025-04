Cambiaso, chi l’ha visto? Da top a flop: dentro la crisi e le voci mercato

L'errore di Parma e lo sguardo al futuro

Cambiaso è tornato titolare a Parma a distanza di quattro partite (un mese e mezzo considerando i giorni, perché nel mezzo c'è stata anche la sosta per le nazionali), un periodo in cui non è stato al meglio, va rimarcato, ma dove comunque ha perso il posto, un po' per la sua condizione e un po' per il cambio modulo. Nel 3-4-2-1 di Tudor ha sempre preferito altri giocatori come esterni a tutta fascia, ma al Tardini è tornato alle origini per via delle tante defezioni (Koopmeiners non convocato e Yildiz non al meglio). Ed è proprio da un suo disimpegno sbagliato che è nato il gol del Parma. Cambiaso ha provato ad allontanare il pallone con il tacco senza però colpirlo, la sfera è finita sui piedi di Pellegrino che ha allargato il gioco e si è buttato in area per ricevere il cross perfetto di Valeri.